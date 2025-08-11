Valldemossa, entre los destinos más demandados para disfrutar el eclipse solar de 2026

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad mallorquina de Valldemossa se ha situado entre el top 10 de destinos más buscados para disfrutar del eclipse solar de 2026, que se espera para el 12 de agosto del año que viene.

Según datos de Airbnb, a poco más de un año del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 --el primero que recorrerá España en más de un siglo--, el interés por las escapadas rurales está creciendo de forma notable.

No en vano, las búsquedas de alojamientos en municipios situados a lo largo del recorrido del eclipse, que se extiende desde Galicia hasta Baleares, han aumentado un 830%.

Los viajeros procedentes de Estados Unidos y Reino Unido encabezan el crecimiento de búsquedas de alojamientos en Airbnb con motivo del eclipse, seguidos de cerca por los españoles.

También se registra un notable crecimiento del interés en mercados como Francia, Alemania, Países Bajos, Italia, Canadá, Eslovaquia y Bélgica.