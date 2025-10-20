Vandalizan el busto de Aurora Picornell con pintadas nazis

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El busto de Aurora Picronell, ubicado en el paseo del Molinar, ha sido vandalizado con pintadas nazis. En concreto, tanto el busto como la placa han amanecido con esvásticas y otras pintadas de simbología nazi.

Así lo ha denunciado Memòria de Mallorca, que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía balear y la fiscal delegada de Derechos humanos y Memoria democrática de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, solicitando la investigación de los hechos.

En un comunicado este lunes, la entidad ha señalado que las pintadas afectan a la memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, concretamente de Aurora Picornell.

"No podemos permitir que se atente contra la memoria de las víctimas y contra los derechos humanos, no podemos permitir que se vulneren sus derechos y los derechos de todos y todas y, por tanto, seguiremos denunciando donde sea necesaria y demandando verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria", han subrayado desde la entidad.

También el PSOE Palma ha condenado las pintadas en el busto. "Condenamos con rotundamente este acto vandálico en el Molinar y reafirmamos nuestro compromiso con la libertad, la justicia social y el legado de Aurora, símbolo de dignidad, democracia y lucha", han apuntado en un mensaje en redes sociales.