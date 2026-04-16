La vaquería Son Carbó presenta una oferta por el 51% de las acciones de Formatges Grimalt

Archivo - Quesos en una cámara de maduración. - Patricia Galiana - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vaquería Son Carbó, en Campos, uno de los productores afectados por el cierre de Agama, ha presentado una oferta con el apoyo de otros socios para hacerse con el 51 por ciento de Formatges Vidal.

Fuentes de la empresa quesera, una de las más importantes de Mallorca, han confirmado a Europa Press la operación y la han enmarcado en la voluntad de mantener la producción, los clientes y los puestos de trabajo, en un contexto marcado por la incertidumbre tras el cierre de Agama.

Las mismas fuentes han subrayado el "sacrificio" que hace así la hasta ahora principal accionista, nieta del fundador y así tercera generación al frente de la sociedad, de poner el futuro del sector por delante de los intereses económicos al dar el visto bueno a la adquisición.

La operación, que con toda probabilidad prosperará, está pendiente de cerrarse a falta de algunos flecos y de seguir los correspondientes plazos. Los actuales socios tienen derecho de tanteo.

Al frente de la oferta de compra del 51 por ciento de las acciones de Formatges Grimalt estaría Vanrell junto a otros socios que apoyarían la operación.