Vecinos y entidades piden a Cort "asumir responsabilidades" por la tala de los bellasombras del barrio de la Calatrava

Vecinos y entidades piden a Cort "asumir responsabilidades" por la tala de bellasombras del barrio de la Calatrava de Palma - EUROPA PRESS

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos y miembros de entidades se ha congregado este lunes, en la plaza de Cort, para pedir al Ayuntamiento de Palma "asumir responsabilidades políticas y técnicas" por la tala, el pasado jueves, de los bellasombras del barrio de la Calatrava.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de la asociación de vecinos (AV) Calatrava, Edita Navarro, ha explicado que, pese a la lluvia, los vecinos han decidido concentrarse, esta jornada, frente al Ayuntamiento para leer un manifiesto en defensa de las bellasombras de la Calatrava taladas el pasado jueves por Cort.

El manifiesto ha sido firmado por la AV Calatrava, AV Can Amunt, AV Banc de l'Oli - Plaça de la Mercè, AV La Llotja, además de por la Federació de AV de Palma, Palma XXI, GOB, ARCA, Amics de la Terra, Associació Balear de l'Arbre (ABA) y Plataforma Bellaombres.

Las asociaciones de vecinos y demás entidades han hecho pública su más firme oposición a la tala de los bellasombras de la Calatrava, al considerar esta actuación "injustificable, desproporcionada y profundamente lesiva para el patrimonio natural, histórico y simbólico de la ciudad de Palma, perpetrada con nocturnidad y de una manera que parecía una guerra contra los vecinos".

Además de, han añadido, "un hecho inaudito, de una violencia extrema contra el patrimonio natural y urbano de Palma, y cargado de una simbología profundamente preocupante, absolutamente incompatible con los valores democráticos, ambientales y culturales que tendrían que guiar la acción pública".

"Estos árboles no eran solo elementos vegetales, si no parte esencial del paisaje urbano, de la memoria colectiva y de la calidad de vida del barrio y del conjunto de la ciudad", han reivindicado, advirtiendo que "su destrucción ha generado una conmoción notable entre la ciudadanía, tanto por el daño irreparable causado, como por el mensaje que transmite una intervención de estas características, en un contexto de crisis climática y de emergencia ambiental".

Así, según asociaciones de vecinos y demás entidades, "la tala de los bellasombra pone de manifiesto una manera de actuar que ignora el valor del patrimonio vivo, menosprecia la sensibilidad ciudadana y erosiona gravemente la confianza en las instituciones públicas".

"La gestión del verde urbano no puede reducirse a criterios técnicos opacos, ni a decisiones unilaterales, si no que ha de estar guiada por la transparencia, la participación, el conocimiento de expertos diversos y el respeto por el bien común", han subrayado.

Por eso, las asociaciones de vecinos y demás entidades han exigido a Cort, en su manifiesto, que "actúe de manera inmediata" para "asumir las responsabilidades políticas y técnicas correspondientes, ofrecer explicaciones claras, públicas y documentadas sobre esta actuación, emprender acciones concretas que permitan reparar, en la medida de lo posible el daño causado, adoptar medidas urgentes para evitar que hechos similares se vuelvan a repetir y trabajar activamente para lavar la imagen tremendamente negativa que esta actuación ha proyectado sobre Palma y su gobernanza".

Finalmente, las asociaciones de vecinos y demás entidades han reafirmado su "compromiso colectivo con la defensa del patrimonio verde, el paisaje urbano, y de una ciudad construida desde el respeto, la memoria, la justicia ambiental y la sostenibilidad". "Palma no puede permitirse perder su legado natural ni su horizonte de futuro", han concluido, ante el temor de que en el lugar que ocupaban las bellasombras puedan instalarse terrazas.

"No tenemos ningún dato" al respecto, ha reconocido Navarro, a preguntas de los medios, pero "se necesita encontrar una explicación a por qué se han talado 17 árboles, que, una vez vistos por dentro, estaban totalmente sanos". "Entonces, uno como no puede explicarse esto, vistas las evidencias, empieza a elucubrar y una de las posibilidades es esta, porque la experiencia demuestra que esto es lo que ocurre con todas las plazas de Palma. De hecho, esta es la única plaza que quedaba de 'Ciutat Antiga' sin estar dedicada al negocio, y el negocio ya se sabe cuál es, terrazas, con lo cual es una suposición a partir de la experiencia. Tiempo al tiempo", ha añadido.

Además, sobre si se ha solicitado formalmente al Ayuntamiento ver los informes que, según éste, avalaban la tala de los bellasombras, la presidenta de la AV Calatrava ha recordado que ella misma tuvo "una reunión con la regidora Belén Soto --responsable del área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales--, el 15 de noviembre, en la que se solicitaba a Cort que en lugar de hacer una actuación tan drástica se fueran haciendo actuaciones paulatinas para ver si había árboles que no estaban bien, actuaciones más homeopáticas". Sin embargo, según ha añadido Navarro, a ella se le transmitió que "había informes concluyentes de riesgo absoluto" y, por tanto, se le habló de unos informes aunque niega haberlos visto.

Y, tras esta reunión, ha continuado, la AV Calatrava "hizo una instancia como asociación de vecinos, pero todavía no se ha recibido nada". "O sea, no tenemos informes, me han hablado de ellos pero no conocemos el contenido de estos informes, esto es rotundamente así", ha sentenciado, antes de advertir que "seguirán llevando a cabo acciones en los próximos días" aunque no ha desvelado cuáles.

Finalmente, ha aclarado que, ante una solicitud de medidas cautelares a la justicia para evitar la tala de árboles, "la juez lo que ha dicho es que como el Ayuntamiento dice que hay riesgo de caída, no se dan medidas cautelares para que se pare", pese a que, ha apuntado, "la plaza estaba cerrada y se hubieran podido dar".

En todo caso, ha recordado, "el principal argumento" que le "han dado" a ella para la tala de los bellasombras "no son los informes es una foto enviada por el Ayuntamiento de un árbol de estos que se rompió y cayó a la calzada, el 22 de agosto de 2024". "Un año y medio hace que hay este peligro ¿y ahora no se pueden dar medidas cautelares de un mes?", se ha preguntado. "Esto no tiene explicación", ha expuesto para terminar sus palabras Edita Navarro.