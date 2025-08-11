Vecinos de Esporles alertan de festejos taurinos en una plaza en situación irregular

Archivo - Toro de lidia en el campo. - UNIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vecinos de Esporles han alertado de la posible celebración de eventos taurinos en una finca con una plaza cuya construcción ha sido paralizada por la Agencia de Defensa del Territorio.

Así lo ha trasladado la Fundación Franz Weber, que ha reclamado una explicación al Ayuntamiento de la localidad y a otras instituciones.

En un comunicado, la asociación animalista ha llamado la atención sobre el hecho de que la empresa gestora de la finca es la administradora única de la compañía promotora de corridas de toros de Inca y de la próxima convocatoria del 14 de septiembre en Muro. "El tufo de mafia parece extenderse por toda la Part Forana", han indicado.

Los naturalistas han señalado que la realización de festejos taurinos sin comunicación previa podrían vulnerar la Ley 9/2017 de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Baleares, que obliga a la empresa promotora a presentar una declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad ante el ayuntamiento correspondiente.

En este caso, la fundación ha apuntado a "dudas razonables" sobre la legalidad de los actos realizados en una finca con varias advertencias de carácter urbanístico.

La ONG internacional dirigirá escritos informativos al Govern, al Consell de Mallorca y al propio Ayuntamiento, con el fin de poder aclarar lo allí sucedido en los últimos meses.

La celebración de eventos taurinos sin autorización se considera infracción de carácter muy grave, con sanciones de hasta 100.000 euros para los organizadores.