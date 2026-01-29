Vecinos de Palma exigen paralizar la replantación de los bellasombra talados con una cacerolada frente a Cort

Decenas de integrantes de la Plataforma por la Defensa de los Bellasombra protestan este jueves frente al Ayuntamiento de Palma para exigir la paralización de las tareas de replantación en la plaza Llorenç Villalonga. - ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SA CALATRAVA

PALMA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Varios integrantes de la Plataforma por la Defensa de los Bellasombra, han protestado frente al Ayuntamiento de Palma para exigir la paralización de las tareas de replantación de los 17 bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga que fueron talados el pasado diciembre.

Más de una decena de personas se han concentrado la mañana de este jueves en la plaza de Cort para realizar una cacerolada y han advertido al Ayuntamiento de que no pararán las movilizaciones hasta que abran un proceso participativo con los vecinos afectados.

Estas protestas, según ha explicado a Europa Press la presidenta de la Asociación de Vecinos de Sa Calatrava, Edita Navarro, previsiblemente tendrán lugar los días de pleno, como este jueves, aunque no descartan ampliarlas.

La Plataforma por la Defensa de los Bellasombra se reunió en asamblea la tarde del miércoles para analizar en profundidad la situación actual de las obras de replantación y la "grave falta de diálogo" con el Consistorio.

En la reunión, las múltiples entidades y asociaciones vecinales que conforman la plataforma coincidieron en denunciar la "manera unilateral" con la que se está actuando sobre un espacio que es patrimonio colectivo de toda la ciudadanía.

Según han explicado en un comunicado, hace ya varios días que solicitaron una reunión de un urgencia con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, sobre la que todavía no han tenido noticias.

El miércoles sí que tenían previsto mantener un encuentro con la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, que "en el último momento" fue aplazada a la semana que viene.

Mientras el Ayuntamiento "dificulta poder establecer un diálogo ágil y efectivo" con los vecinos, han lamentado, las obras de replantación continúan avanzando "sin consenso, sin información clara y sin tener en cuenta las demandas expresadas por la ciudadanía".

Las entidades que conforman la plataforma han subrayado que no desean "una simple plaza ajardinada, superficial y sin ambición", sino "un auténtico bosque urbano delante del mar" que sea "referente europeo en sostenibilidad, adaptación climática, biodiversidad y calidad de vida".

PROHIBIDA LA ENTRADA A LOS VECINOS

Podemos Palma, en un comunicado, ha acusado al equipo de gobierno municipal de "prohibir" el acceso a las entidades y colectivos sociales que este jueves pretendían asistir al pleno.

Se trata de una "grave y antidemocrática decisión" que, según la formación morada, han adoptado amparándose en una supuesta limitación de aforo. A su parecer, esta justificación "no se sostiene" ya que "no se había aplicado nunca un control de aforo tan restrictivo".

Por lo tanto, ha concluido Podemos, se trata de "una decisión política consciente que tiene como objetivo silenciar la voz de la ciudadanía organizada y limitar la presencia de colectivos críticos con las políticas municipales".

Al pleno de este jueves, según el partido, estaba previsto que asistieran organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Plataforma por la Defensa de los Bellasombra, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma o la Asociación de Vecinos de Sa Calatrava, entre otras.