Vecinos de La Ribera advierten de los impactos medioambientales de una nueva gasolinera y piden frenar su construcción

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de vecinos de La Ribera de Playa de Palma ha advertido de los impactos medioambientales y riesgos para la salud que a su parecer supondría una nueva gasolinera que se está instalando en la zona y han solicitado al Ayuntamiento de Palma que frene su construcción.

Se trata de una gasolinera en construcción entre la calle Cabussó y la calle Samil que, según la secretaria de la asociación, Cati Ana Tomás, no es necesaria, puesto que ya hay otra estación de servicios a menos de 500 metros.

Desde la asociación han solicitado al Ayuntamiento que revise la licencia y que la retire, cuestionando que la instalación disponga de los permisos necesarios en materia de recursos hídricos, teniendo en cuenta que se encuentra cerca de la zona húmeda natural protegida de Ses Fontanelles.

Según argumentan, el "verdadero impacto medioambiental" de la gasolinera es que se encuentra a menos de 100 metros de Ses Fontanelles. A su criterio, la cercanía con este espacio natural incumple la normativa de recursos hídricos, según el Real Decreto de protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

Igualmente, advierten que la nueva gasolinera supondría contaminación del agua y el suelo, puesto que los escapes de gasolina y otros combustibles de los tanques pueden filtrarse y contaminar las aguas subterráneas y el suelo circundante, afectando a ecosistemas y fuentes de agua potable.

También alertan de la emisión de gases contaminantes, el impacto en la biodiversidad, riesgo de derrames, riesgos de seguridad, contaminación acústica y riesgos para la salud.

Concretamente, inciden en la exposición a compuestos orgánicos volátiles (COVs) como el benceno, que pueden causar problemas respiratorios, neurológicos y reproductivos; así como la manipulación de sustancias peligrosas, posibilidad de explosiones o incendios y riesgos de atropellos o golpes con vehículos.

Todo ello, ha incidido la secretaria de la asociación, provocarían unos riesgos para la seguridad y la salud pública que son "inaceptables" en un área urbana residencial como La Ribera.

Con todo, han solicitado que se frene la construcción de la gasolinera que tendría un impacto negativo en la calidad de vida de los vecinos.

También han reivindicado que el espacio donde actualmente se construye la gasolinera se destine a la creación de instalaciones necesarias en la barriada, como equipamientos culturales o tiendas de fruta y verdura, carnicería o pescadería. "No es necesaria la gasolinera, de necesidades tenemos otras", ha zanjado.