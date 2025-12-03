Vecinos de La Ribera recogen cerca de 500 firmas para frenar las obras de una gasolinera que presenta "deficiencias"

Archivo - Una persona pone gasolina en su coche en una gasolinera - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de La Ribera de Playa de Palma ha recogido cerca de 500 firmas para reclamar la paralización de la construcción de una gasolinera en la zona que, han asegurado, presenta "deficiencias".

Los vecinos presentaron una instancia al Ayuntamiento en la que pedían una revisión de la licencia y su retirada, cuestionando que la instalación disponga de los permisos necesarios en materia de recursos hídricos, teniendo en cuenta que se encuentra cerca de la zona húmeda natural protegida de Ses Fontanelles.

A finales de octubre, han explicado en nota de prensa este miércoles, el Ayuntamiento les dio acceso al expediente de obra y, tras analizarlo, han detectado "deficiencias" en la construcción de la gasolinera.

Según han argumentado, el hormigón que indica el proyecto "parece que no es adecuado" según normativa, ya que por sus características no garantiza la impermeabilización total ante una posible fuga. Esto, han advertido, podría ser un grave contaminante de las aguas y el suelo subterráneos.

Por otro lado, han remarcado que la gasolina se construye en una zona inundable y que los técnicos consultados por la asociación vecinal "no garantizan la seguridad".

Cabe recordar que la asociación de La Ribera ya advirtió de los impactos medioambientales y riesgos para la salud que a su parecer supondría la nueva gasolinera y solicitó, a mediados de octubre, la paralización del proyecto.