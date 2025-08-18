Una veintena de bomberos de Mallorca colaborarán en la extinción de incendios en la Península

Bomberos forestales continúan con labores de extinción para sofocar el incendio forestal, a 17 de agosto de 2025, en Molinaferrera, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

El Govern enviará un contingente de ayuda a Castilla y León

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de bomberos de Mallorca colaborarán como voluntarios en los incendios que sacuden la Península.

Lo ha explicado este lunes el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, durante la presentación de la operatividad completa del helicóptero Milana.

Un primer contingente de los bomberos voluntarios, ha indicado, podrían partir este mismo martes hacia la Península. La colaboración tiene lugar después de que la Dirección General de Emergencias del Govern haya recibido la petición de ayuda de la comunidad de Castilla y León.

Este lunes hay prevista, precisamente, una reunión de coordinación del contingente de ayuda que el Govern tiene previsto enviar a Castilla y León, presidida por la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.