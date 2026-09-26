Una veintena de empresas náuticas de Baleares asisten a la Monaco Yacht Show

Representantes de las empresas náuticas de Baleares en el Monaco Yacht Show. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de empresas de Baleares se promocionan en el Monaco Yacht Show, con el objetivo de abrir nuevos mercados internacionales, generar oportunidades de negocio y establecer nuevos contactos profesionales.

El Monaco Yacht Show es una de las ferias de referencia mundial para la industria de la reparación y el mantenimiento de embarcaciones, que concentra el mayor número de yates de gran eslora del mundo y el Govern apoya la internacionalización de las empresas participantes, según ha indicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, y la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), Silvia Delgado, han visitado a las empresas baleares presentes en el certamen para conocer de primera mano su actividad y apoyar su proyección internacional. Durante la visita, el conseller se ha reunido con representantes empresariales del sector en el estand del Balearic Marine Cluster.

"Estas acciones contribuyen a reforzar el tejido empresarial de las islas, fomentar la innovación e incrementar la visibilidad internacional del sector náutico balear, considerado estratégico para la economía del archipiélago", han recalcado.

Cabe destacar que muchas de las empresas participantes cuentan con el apoyo de las ayudas a la internacionalización impulsadas por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, financiadas a través de los fondos Feder.

La visita institucional también ha servido para promocionar la próxima edición del Palma International Boat Show (PIBS), que tendrá lugar del 28 de abril al 1 de mayo de 2027, y para ampliar la base de expositores de la nueva área de la feria.

En este marco, se han mantenido reuniones con los principales astilleros especializados en veleros de gran eslora con el objetivo de incorporarlos al salón y consolidar la nueva zona Superyacht Sailing Hub, que en la última edición duplicó el número de embarcaciones expuestas.