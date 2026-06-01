Una veintena de incendios forestales queman más de 6 hectáreas en Baleares hasta junio

Archivo - Un helicóptero sobrevuela una zona afectada por un incendio en Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23 incendios forestales han quemado entre enero y junio 6,14 hectáreas en Baleares, según datos difundidos en redes sociales por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Según los mismos datos, la mayoría de incendios (15, el 65%) se registraron en Mallorca, hubo seis incendios en Eivissa (26%) y uno en Menorca (4%) y otro en Formentera (4%).

Los 15 incendios registrados en Mallorca en lo que va de año han quemado 4,29 hectáreas, la mayoría de superficie desarbolada (4,28 hectáreas).

Los seis incendios anotados en Eivissa han quemado una superficie total de 1,84 hectáreas, la mayoría (1,81) de superficie arbolada. El incendio registrado en Menorca quemó 0,01 hectáreas y el de Formentera fue de pequeñas dimensiones.