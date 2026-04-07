La venta de vehículos usados en Baleares baja un 8% en marzo

Archivo - Coches usados en un concesionario - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La venta de vehículos usados ha descendido en Baleares un 8% en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior, con 6.013 unidades transferidas, según datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove) publicados este martes.

Los turismos, que suponen en marzo 4.883 compras en las Islas, han bajado un 7,1% interanual, mientras que las furgonetas, con 1.130 ventas, han caído un 11,8%.

En cuanto al primer trimestre del año, se han transferido en el archipiélago balear 16.550 vehículos de ocasión, un 9,7% menos que en 2025.

Concretamente, según Ancove, los turismos, con 13.476 transferencias, han bajado un 9,2%, y 3.074 furgonetas, con un descenso del 11,7%.

DATOS NACIONALES

En el pasado mes de marzo, la venta de vehículos usados (turismos más furgonetas) ha subido el 4,8% en términos interanuales con 230.671 unidades transferidas en el conjunto del país. De ellas, 196.841 han sido turismos, con un ascenso del 5,5% en el mes, y 33.830 furgonetas, cuyas ventas crecen el 0,9%.

En el primer trimestre se han vendido 629.590 vehículos usados, un 0,4% más que en el mismo periodo de 2026. Los turismos suman 538.343 unidades, con un alza del 0,7%, y los comerciales ligeros otros 91.247 y un descenso del 1,3%.