Las ventas del comercio minorista crecen un 4,3% en octubre en Baleares

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio minorista han aumentado un 4,3% en octubre en Baleares en comparación con el mismo mes de 2024, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos de Estadística, la variación respecto al mes anterior es del -7,5% mientras que las ventas han aumentado en lo que va de año un 4,6%.

En toda España, el Índice General del Comercio Minorista a precios constantes corregido de efectos estacionales y de calendario presentó en octubre una variación del 3,8% respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa fue tres décimas inferior a la registrada en septiembre.

La serie original del ICM a precios constantes registró una variación anual del 4,4%, lo que supuso 1,8 puntos por debajo de la tasa del mes anterior.