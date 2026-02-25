Vera asiste al inicio de las pruebas 'SpainSkills', en las que participan una veintena de alumnos de Baleares - CAIB

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido al inicio de la competición 'SpainSkills', que se celebra estos días en Madrid y en la que participan 14 centros y 21 alumnos de formación profesional de Baleares.

Los alumnos que representan a al archipiélago han comenzado este miércoles la competición, que durará hasta el viernes. El sábado será cuando se entreguen los premios, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Los participantes que obtengan la medalla de oro en sus respectivas modalidades serán seleccionados para las competiciones internacionales 'WorldSkills' y 'EuroSkills', que se celebrarán en Shanghái y en Düsseldorf en septiembre de 2026 y en diciembre de 2027, respectivamente.

El conseller ha trasladado su ánimo a los participantes que representan a los centros Baleares en una veintena de modalidades distintas de las diferentes familias profesionales.

Los participantes en las pruebas 'SpainSkills' fueron los ganadores de la competición autonómica 'BalearSkills' que se celebró el pasado mes de mayo.

Los miembros de la expedición balear compiten en las modalidades de las familias profesionales de Transporte y Mantenimiento de Vehículos; Instalación y Mantenimiento; Informática y Comunicaciones; Electricidad y Electrónica; Agraria; Imagen Personal; Hostelería y Turismo; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Comercio y Marketing; Industrias Alimentarias; Energía y Agua; y Sanidad.