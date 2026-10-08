Vera celebra la anulación del decreto de universidades privadas y critica su aprobación "con nocturnidad y alevosía"

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. - CAIB - Archivo

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha mostrado "satisfecho" por la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto de universidades privadas que había aprobado el Gobierno central y ha criticado que la ley se hizo "con nocturnidad y alevosía".

Según ha explicado, la sentencia recoge todas demandas y peticiones que presentaba el Govern, que consideraba que el decreto "no tenía en cuenta la realidad insular de Baleares" y que "se tramitó sin escuchar a las comunidades autónomas".

Vera ha recordado que el decreto establecía la necesidad de tener 4.500 universitarios en cualquier universidad de cualquier comunidad, "sin tener en cuenta las autonomía con menos población".

Según el conseller, el Tribunal Supremo señala en la sentencia que "no se atiende la urgencia de la norma" al no haber tenido en cuenta ni a la conferencia sectorial universitaria ni a las comunidades autónomas.

Además, ha lamentado que el Gobierno central "no dejó tiempo a las comunidades autónomas para alegar, consensuar, reunirse o crear grupos de trabajos técnicos".

Por otra parte, la ley obligaba a la nueva universidad a tener un diez por ciento de plazas de residencia universitaria. "Esto no tiene nada que ver con naturaleza propia de la universidad ni con la calidad universitaria", ha reprochado.

Así, el Govern presentó un recurso ante el Supremo al considerar que "se habían invadido las competencias del artículo 36.4 del Estatut d'Autonomia".

Este artículo mencionado por el conseller concede a Baleares la competencia exclusiva en la programación y coordinación del sistema universitario, así como en la financiación propia de las universidades, y en la regulación y gestión del sistema propio de becas y ayudas.

Vera ha reconocido que el Estado tiene una normativa básica, pero que "quien debe hacer el desplazamiento normativo" es la comunidad autónoma.