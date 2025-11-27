Vera considera que "no es incompatible" promover la llegada de universidades privadas con la defensa de la pública

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades. - PARLAMENT - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha afirmado que "no es incompatible" promover la implantación de universidades privadas en Baleares, con la defensa de la universidad pública.

El representante del Govern se ha expresado con estas palabras durante su comparecencia en la Comisión de Educación y Universidades, celebrada este jueves en el Parlament para exponer su modelo de sistema universitario para el archipiélago.

Por eso ha aclarado que el Govern apuesta por un modelo de "convivencia" entre lo público y lo privado, por lo que tomarán medidas "valientes y urgentes" porque "creen en la libertad de elección" en todos los ámbitos.

Vera ha hecho hincapié en que Baleares tienen una de las tasas de abandono escolar más altas y de las más bajas en titulados universitarios de España --de alrededor de un 10%--, por lo que ha señalado que en el Govern piensan que contra más ciudadanos de Baleares accedan a estudios superiores, "mejor para Baleares".

"Si esta formación se puede impartir en la Universitat de les Illes Balears, perfecto, pero si además se puede contar con centros privados que complementen la oferta pública, aún mejor", ha defendido.

El motivo para sostener esta tesis es que el Ejecutivo trabaja para retener el talento de los jóvenes baleares, porque ha explicado que cerca de la mitad de su población universitaria estudia fuera del archipiélago y se queda a trabajar en las ciudades de la península a las que se marcha para formarse.

Vera ha alegado que estos es "insostenible" para el sistema educativo de Baleares y esta inversión se tiene que "recuperar" para que aporte al tejido productivo de las islas, ya que, de lo contrario, es una operación "ruinosa" que "no sale a cuenta".

De este modo, ha defendido que las líneas de actuación de su Conselleria pasan por ampliar la oferta universitaria de Baleares, garantizar la libertad de elección y reforzar la universidad pública.