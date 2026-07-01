Vera considera que los resultados de las PAU "no son los mejores" y los atribuye a la Lomloe

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en rueda de prensa - CAIB

PALMA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha reconocido que los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026 "no son los mejores", remarcando que se trata de la primera promoción formada íntegramente bajo los currículums que se desplegaron en el año 2022 de la Lomloe.

En concreto, un total de 3.942 alumnos se han presentado a las pruebas este año, con un 89,6 por ciento de aptos, una cifra inferior al 92,5 por ciento registrado en 2025.

Vera ha contextualizado estos datos en el marco de los cambios curriculares de los últimos años. Lo ha hecho en una rueda de prensa junto con la directora general de Formación Profesional y Ordenación Educativa, Maria Isabel Salas.

En este sentido, a señalado algunas de las materias con más dificultades, como Matemáticas II (media de 5,01 y un 57 por ciento de aprobados), Ciencias Generales (4,7 y 48 por ciento de aptos) y Física (4,87 y 51 por ciento de aptos).

A pesar de estos datos, el conseller ha querido "dejar claro el compromiso" de la Conselleria con la mejora de los resultados de todo el alumnado.

"No solo reconocemos la excelencia, sino que también trabajamos intensamente para dar respuesta a los estudiantes que tienen más dificultades y garantizar la igualdad de oportunidades", ha sostenido.

En esta línea, ha destacado que el Govern ha iniciado el despliegue de los nuevos currículums educativos en este curso 2025-2026 que refuerzan áreas clave como las matemáticas, las lenguas y las competencias básicas en todas las etapas educativas.

Entre las medidas adoptadas, destacan el incremento de horas de matemáticas y asignaturas de modalidad, la mejora del aprendizaje de la lectura y la escritura, y la introducción de nuevas optativas para reforzar conocimientos y adaptarse mejor a las necesidades del alumnado.

"Nuestro objetivo es claro: avanzar hacia un sistema educativo más moderno, personalizado y equitativo, que permita mejorar los resultados académicos y reducir las desigualdades", ha asegurado el conseller.

Por otro lado, el Govern reconocerá a los alumnos con mejores calificaciones, que podrán optar a los Premios para los alumnos con mejores notas de acceso a la universidad del curso 2025-2026.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) este jueves y permitirá a los estudiantes presentar su candidatura de forma telemática entre el 15 y el 24 de julio.

Estos galardones están dotados con 600 euros por alumno y se distribuirán territorialmente con diez premios para Mallorca, cuatro para Menorca, cinco para Eivissa y uno para Formentera.

"El Govern reconoce así el esfuerzo y la excelencia académica de nuestros estudiantes, que son un referente para el conjunto del sistema educativo", ha destacado Vera.