Vera defiende su política educativa ante las críticas del PSIB: "Hemos hecho más en dos años que ustedes en ocho"

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Toni Vera, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido su política educativa ante las críticas del PSIB al considerar que durante su mandato, por el momento de dos años y siete meses, se han producido más cambios que en los ocho en los que gobernó la izquierda.

Así lo ha afirmado en el pleno del Parlament de este martes durante una interpelación en materia de política educativa solicitada por la diputada socialista Amanda Fernánez.

"El sistema educativo está mejor que como lo dejaron ustedes. En dos años y siete meses de esta legislatura hemos hecho muchos más cambios y hemos puesto más orden al sector educativo que la izquierda en ocho años", ha afirmado.

Entre otras medidas, Vera ha puesto en valor políticas como la mejora de las condiciones laborales de los docentes, la inversión en infraestructuras, la reforma curricular, la gratuidad de la etapa 0-3, la zona escolar única, la gratuidad del transporte escolar para los alumnos de bachillerato o el adelanto de las oposiciones docentes.

La socialista, por su parte, le ha reprochado que solo aplique políticas y medidas "pactadas con Vox" que, a su parecer, "dan la espalda a la comunidad educativa y llevan la conflictividad a los centros educativos".

"Su Conselleria continúa improvisando, no tiene ni proyecto ni objetivos educativos, de pedagogía, de calidad o de inclusión educativa. Solo apuesta por privatizar la enseñanza, tenemos un grave problema", ha advertido.