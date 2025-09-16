Vera muestra su "orgullo" por los docentes ante críticas de Vox a una actividad pro Palestina en un instituto

Archivo - El conseller de Educación del Govern balear, Antoni Vera, en el centro. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

"¿Quién defenderá la postura de Israel?", se ha preguntado Sergio Rodríguez (Vox) por una actividad en favor de Palestina en un instituto de Ibiza

PALMA, 16 (EUROPA PRESS)

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha expresado este martes su "orgullo" por todo el cuerpo docente de Baleares ante las críticas del diputado de Vox Sergio Rodríguez por la organización de una actividad en favor de Palestina en un instituto de Ibiza.

"Nos preocupa qué sucede dentro de las aulas", ha afirmado el diputado de Vox en relación a una actividad de apoyo a Palestina "con discursos de buenos y malos". "¿Quién defenderá la postura de Israel?", se ha preguntado Rodríguez.

El conseller, por su parte, ha señalado que corresponde al cuerpo de inspectores velar porque se cumpla la normativa educativa.