Vera niega que se vayan a derivar a menores de 16 años a centros educativos de adultos

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha negado que su departamento pretenda derivar a menores de 16 años a centros de educación de personas adultas (CEPA).

Así lo ha dicho en el pleno del Parlament de este martes a preguntas del diputado socialista Àlex Pitaluga, quien le ha acusado incluir esta posibilidad en el borrador de la oferta formativa CEPA, aunque después la retiraran alegando que se trataba de un error.

"Evidentemente los menores de 16 años no tienen que ser tratados como adultos y mi partido lo tiene claro. La infancia y la adolescencia deben ser objeto de una protección especial. Este Govern siempre defenderá a los menores ante las leyes pargmático-ideológicas del régimen sanchista", ha replicado Vera.

"¿Usted es consciente que me está preguntado por un documento interno de trabajo?, ¿es consciente que no es una normativa, que ni tan solo estamos en trámite de información pública?, ¿es consciente de que están tan obsesionados con la Conselleria de Educación que ya no saben ni qué criticar?", ha proseguido.

Pitaluga, por su parte, ha justificado su pregunta ante la "preocupación" que ha surgido entre los centros de adultos, que ha defendido que tienen una "misión específica" que no podrían cumplir si se "saturan" con adolescentes.