Vera ratifica la aplicación de la zona escolar única en Menorca

MENORCA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha ratificado este martes en el pleno del Parlament la aplicación de la zona escolar única en Menorca que, según ha defendido, permitirá que las familias puedan escoger el centro de sus hijos con libertad en la mayoría de los municipios de la isla.

Vera ha respondido de este modo a la pregunta de la consellera de Més per Menorca, Joana Gomila, quien ha destacado que la Federación de Madres y Padres de Menorca (Fampa) ha mostrado su rechazo a esta normativa "disfrazada de libertad" que se traduce en "más facilidad y oportunidad para las familias de rentas altas".

Gomila ha destacado que este curso 2025-2026, sin la implantación de la zona única, el 94,2 por ciento de los alumnos han sido escolarizados en el centro escogido como primera opción en Menorca.

El conseller ha espetado que "gobernar no es imponer ni ceder, es encontrar el punto medio" y, en esta línea, ha argumentado que actualmente hay 145 plazas vacantes en 4º de Educación Infantil y 94 plazas vacantes en centros públicos de cada municipio de Menorca. "Por tanto, la zona única no resulta ni un éxodo a la concertada ni un desplazamiento por larga distancia", ha dicho.

El responsable autonómico se ha referido al "deplorable estado" en el que encontraron las infraestructuras y ha criticado que los socialistas no hicieran ningún comedor, mientras que durante la primera legislatura del actual Govern se han abierto comedores en el colegio Castell de Santa Àgueda, de Ferreries, y Mestre Duran, de Alaior.

En este punto, ha anunciado que de cara al próximo curso se abrirán comedores en los centros de Es Migjorn Gran, Joan Benejam, de Ciutadella, Tramuntana, de Maó, y Fornells. "Seguiremos solucionando los problemas que con su desidia han creando a los menorquines", ha concluido.