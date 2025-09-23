Vera responde a Vox: "Ningún docente, que yo sepa, ha justificado nunca las actividades de Hamás"

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha negado este martes que docentes, o al menos no ha tenido conocimiento, han impulsado actos de apoyo a Hamás y ha situado las actividades en colegios contra el genocidio como "actos en contra de una crisis humanitaria y en favor de la paz".

Vera se ha pronunciado de este modo en respuesta al diputado de Vox Sergio Rodríguez, en el pleno del Parlament de este martes, que ha preguntado si está orgulloso de "utilización de dinero público por parte de docentes para apoyar al grupo terrorista Hamás".

En este punto, el responsable de Educación ha asegurado que si la Inspección tuviera constancia de algún acto de apoyo a algún grupo terrorista seria "contundente".

"Ningún docente ha justificado nunca, que yo sepa, las actividades de Hamás. Se han realizado actos en contra de una crisis humanitaria y en favor de la paz. Estar en contra de una guerra no es apoyar a terroristas", ha afirmado Vera.

Rodríguez, que ha preguntado a Vera si pertenece al mismo partido que Aznar y Ayuso, y ha criticado el "miedo atávico" del PP y del Govern a "los camisetas verdes o a que les llamen fachas". El diputado de Vox ha señalado que si el Ejecutivo "tiene miedo de poner orden, lo harán ellos, que no tienen miedo ni a los docentes ni a los indecentes".