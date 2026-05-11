Vera visita la Fundación Laboral de la Construcción, que acogerá los estudios teóricos del certificado de 'pedra en sec'

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, visita la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en Mallorca - CAIB

PALMA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado este lunes las instalaciones de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) en Mallorca, que acogerá los estudios teóricos del certificado profesional de 'pedra en sec'.

Durante la visita, ha subrayado la Conselleria en nota de prensa, Vera ha destacado la importancia de la familia profesional de Edificación y Obra Civil, a la que se suma a partir del próximo curso el certificado profesional de 'pedra en sec'.

Este certificado permitirá a los alumnos formarse para ser 'margers', un sector necesitado de profesionales en el que la empleabilidad es del cien por ciento.

Los estudios teóricos de esta formación tendrán lugar precisamente en el centro de la Fundación Laboral de Construcción, mientras que las prácticas se llevarán a cabo en la finca pública de Raixa.

Igualmente, este centro imparte el ciclo formativo de grado medio de Técnico en Construcción desde el curso 2018-2019 y, desde el 2021-2022, también el de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.

Esta oferta formativa es fruto de la colaboración entre la Conselleria y la Fundación, con el objetivo de potenciar la formación en el sector de la construcción.

La Conselleria ha señalado que se trata de un ámbito que presenta actualmente una elevada demanda de mano de obra y que ha evidenciado un notable envejecimiento de la población trabajadora.

En este sentido, se calcula que aproximadamente un 22 por ciento de los trabajadores supera los 55 años, mientras que solo alrededor de un 9 por ciento tiene menos de 30 años, con unas proyecciones que apuntan a un desequilibrio aún más acentuado en el futuro si no se produce un relevo generacional.

Durante la visita, el conseller ha recorrido las instalaciones del centro, que disponen de espacios similares a los de cualquier otro centro educativo con ciertas adaptaciones debido a las necesidades específicas del sector, como el aula de seguridad, concebida como un espacio donde los alumnos han hecho uso de los equipos de protección, un requisito esencial para reducir la siniestralidad en el sector.

El recorrido ha permitido observar las prácticas que han llevado a cabo los alumnos de los diferentes ciclos. Así, el alumnado de Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación ha trabajado en la construcción de particiones prefabricadas en la nave cubierta, mientras que los estudiantes de Técnico en Construcción han desarrollado tareas en el exterior, como solados, alicatados y la construcción de casetas de contadores con diferentes técnicas constructivas.