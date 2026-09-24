Vera visita las obras de la Escuela Oficial de Idiomas de Eivissa donde el Govern invertirá cerca de 6,7 millones

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, visita la futura Escuela Oficial de Idiomas de Eivissa, junto al presidente del Consell Insular - CAIB

EIVISSA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha visitado las obras de la futura Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Eivissa, ubicada en el recinto de sa Coma. El Govern financia las obras con cerca de 6,7 millones.

Según ha informado la Conselleria, Vera ha comprobado el estado de ejecución del proyecto que busca dotar a la isla de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales de las enseñanzas de idiomas. Las obras están siendo ejecutadas por el Consell, mientras que la Conselleria aporta la financiación con una inversión prevista de 6,64 millones de euros.

La actuación consiste en la rehabilitación de los pabellones 206 y 207 del recinto de sa Coma para convertirlos en la nueva sede de la EOI. El centro ocupará la planta baja, la primera y la segunda planta de ambos edificios, con una superficie total construida de 3.902,87 metros cuadrados.

El proyecto prevé la creación de 23 aulas, tres aulas polivalentes, una sala de exposiciones, salas de estudio y biblioteca, una sala multimedia y los espacios destinados a los seis departamentos educativos, correspondientes a catalán, castellano, italiano, francés, español e inglés, además de un área destinada a las tareas administrativas.

Vera ha destacado la importancia de esta actuación para seguir mejorando las infraestructuras educativas de Baleares y reforzar la oferta pública de enseñanzas de idiomas en Eivissa y ha agradecido la colaboración del Consell. La futura sede permitirá disponer de espacios más amplios, modernos y funcionales, adecuados a las necesidades del alumnado y del personal docente y administrativo del centro.

REUNIÓN

Antes de visitar las obras, Vera se ha reunido con los directores de los centros públicos de infantil, primaria, secundaria y régimen especial de la isla.

La reunión ha abordado las obras que se han llevado a cabo durante el verano y las que se están ejecutando actualmente, los nuevos comedores escolares que garantizan el servicio a todos los centros educativos de las Pitiusas, el protocolo ante posibles danas y las impresiones iniciales de los directores tras las primeras semanas del curso.

Además, se ha informado del trabajo que llevará a cabo el nuevo equipo itinerante de tres psicólogos de la Conselleria del que podrán disponer, bajo demanda, todos los CEIP de Eivissa y Formentera. Esta medida se adopta tras los buenos resultados de la iniciativa pionera de incorporar psicólogos a todos los centros educativos de secundaria de Baleares.