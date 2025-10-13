Los viajeros del aeropuerto de Menorca bajan un 0,8% respecto a septiembre de 2024

MENORCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Menorca cerró el mes de septiembre con 573.894 viajeros, un 0,8 por ciento menos que en el mismo mes de 2024, y la gran mayoría voló en conexiones comerciales (572.539), según han informado este lunes desde Aena.

El ente gestor del aeródromo menorquín ha subrayado que el tráfico nacional registró 249.606, lo que supone una bajada del 0,3 por ciento respeto al mismo mes del año pasado, mientras que el tráfico internacional contabilizó 322.933 pasajeros, un 1 por ciento menos que en septiembre de 2024.

Por su parte, las operaciones registradas durante el pasado mes de septiembre fueron 4.530 vuelos, un dato que implica un crecimiento del 0,3 por ciento.

Asimismo, Aena ha destacado que, de enero a septiembre, el incremento del número de pasajeros fue del 0,9 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024, con un total de 3.639.842 viajeros. Durante estos mismos meses, la infraestructura gestionó 31.203 vuelos, un 1,4 por ciento más.