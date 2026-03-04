Vianants Mallorca critica el uso de camiones de gran tonelaje en zonas escolares de Palma

Vianants Mallorca critica el uso de camiones cerca de zonas escolares. - GOOGLE EATH

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Vianants Mallorca ha criticado las maniobras que realizan camiones de gran tonelaje para la carga y descarga de supermercados en zonas peatonales y escolares del barrio palmesano de Nou Llevant.

Así lo ha señalado este miércoles la entidad en una nota de prensa, en la que advierte de que la normalización de maniobras peligrosas en espacios destinados a los peatones supone un "problema grave y creciente".

En concreto, ha denunciado que la zona de carga y descarga de un supermercado situado junto al colegio Camilo José Cela obliga a los tráileres a maniobrar en un espacio peatonal.

La asociación ha reprochado que deberían haberse establecido medidas como un horario específico de carga y descarga, la presencia de una persona que supervise la maniobra desde la acera y señalización específica para reforzar la seguridad peatonal. "Nada de ello compensa el riesgo de base, pero al menos lo mitigaría", han apuntado.

Asimismo, ha advertido de que el problema podría repetirse en un nuevo supermercado de la misma zona, donde los camiones deberán invadir la acera marcha atrás para acceder al área de carga y descarga.

Según la entidad, esta práctica contradice la normativa estatal y municipal, que prohíbe la ocupación del acerado por vehículos de mercancías fuera de los espacios habilitados.

La asociación ha criticado además que la transformación urbanística del polígono de Nou Llevant perpetúa errores como conceder autorizaciones "que normalizan que un tráiler invada una acera y maniobre marcha atrás frente a una escuela". "Vuelve a llenarse de los mismos errores de siempre", han añadido.

Por último, han reivindicado la acera como un espacio seguro y de uso público para los peatones que "bajo ningún concepto puede convertirse en plataforma logística ni generar peligro o molestias constantes". "La ciudad no puede seguir adaptándose a los camiones", han concluido.