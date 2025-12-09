La vicepresidenta Estarellas recibe en audiencia a representantes de la embajada de Eslovaquia

Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 9 diciembre 2025 16:27
PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha recibido en audiencia a los representantes de la Embajada de Eslovaquia en España.

Al encuentro han asistido el embajador de Eslovaquia, Juraj Tomaga; la cónsul de la embajada, Dana Zacharová; y la cónsul honoraria de Eslovaquia en Baleares, Andrea SiSoláková.

