Vich defiende que Mallorca debe planificarse como destino de todo el año y no para una temporada alta corta

XXI Jornada sobre Gestión de Riesgos en el Sector Turístico. - FEHM

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha defendido este viernes que la isla tiene que planificarse como un destino de todo el año y no para una temporada alta de corta duración.

Así lo ha expresado en la XXI Jornada sobre Gestión de Riesgos en el Sector Turístico, que ha organizado en Palma la consultora WTW y que ha reunido a 200 profesionales del sector para abordar los principales retos que enfrenta hoy la industria turística como el impacto de la geopolítica en mercados y destinos, la movilidad como palanca estratégica, el absentismo, las ciberamenazas y el papel de la inteligencia artificial.

En una de sus intervenciones, Vich ha rechazado que se atribuya automáticamente al turismo cualquier tensión sobre vivienda, movilidad, servicios públicos o infraestructuras si no se analiza previamente cómo ha cambiado la realidad de Mallorca en relación al crecimiento de población, el aumento de la movilidad, las nuevas formas de alojamiento y una actividad económica que ya no se concentra únicamente en cuatro o cinco meses.

En este sentido, ha defendido que Mallorca debe planificarse para funcionar durante todo el año, no como un destino pensado exclusivamente para una temporada alta corta. El alargamiento de la actividad turística, el incremento de la población residente y estacional y la mayor utilización de los servicios exigen dimensionar, a su juicio, mejor transporte, vivienda, agua, energía, seguridad, limpieza e infraestructuras.

MÁS PRECIO, MÁS VALOR

Por otra parte, ha advertido que la evolución de los precios no puede analizarse al margen del contexto. Según ha apuntado, a la mejora del producto se suma una presión creciente de costes, muy condicionada por factores geopolíticos, suministros, energía, logística e inflación.

En este escenario, ha señalado que las empresas deben revisar continuamente su estructura de costes, su eficiencia y su posicionamiento para preservar la rentabilidad sin perder competitividad ni valor para el cliente.

Por su parte, la directora Financiera y directora global de Sostenibilidad RIU Hotels & Resorts, Naomi Riu, ha subrayado que cualquier evolución del precio debe ir necesariamente ligada a una mejora real del producto, apoyada en inversión, reposicionamiento, servicio y calidad.

En otra de las mesas redondas, el CEO de Barceló Hotel Group, Raúl González, ha compartido su visión sobre los grandes retos y oportunidades que afronta el sector en un momento de cambio acelerado, aportando la perspectiva de uno de los grupos hoteleros de referencia a escala internacional y ha destacado la importancia de "observar y de no sentirse imbatibles".

Según ha indicado, los planes de Barceló se han reducido de cinco a tres años para ser más realistas y tener muy presentes los objetivos.

LOS RIESGOS EVOLUCIONAN

Al inicio de la jornada el responsable de Turismo de WTW en España, Juan Carlos Tárraga, ha señalado que en un entorno en el que los riesgos evolucionan cada vez más rápido, "la clave ya no está únicamente en reaccionar bien, sino en anticiparse y convertir esa capacidad de anticipación en una ventaja estratégica".

Tárraga ha destacado que geopolítica, movilidad, absentismo, ciberseguridad o inteligencia artificial forman parte de una misma realidad empresarial y obligan a mirar el riesgo de una forma mucho más transversal.

"El reto es seguir construyendo un turismo competitivo y rentable, pero también ser capaces de generar más valor y de integrarse de forma equilibrada en los territorios y comunidades en los que desarrolla su actividad", ha señalado.

MOVILIDAD, PALANCA ESTRATÉGICA PARA EL TURISMO

En una mesa dedicada a la movilidad, el director general de Sixt España, Jaime Bigeriego, ha admitido que, según su perspectiva, la inteligencia artificial ya tiene un papel clave en la gestión de la movilidad.

El bloque dedicado al absentismo ha contado con la participación de Angélica Rojo, Senior Manager de Seguridad y Salud de Hyatt, y Carlos Senz, Health & Safety Director de Meliá Hotels International, quienes han analizado cómo abordar esta cuestión más allá de su dimensión operativa, poniendo el foco en su impacto económico y en las herramientas disponibles para anticipar y reducir su incidencia.

Además, ambos han puesto sobre la mesa la importancia de la gestión de equipos como una de las claves del éxito del negocio, reivindicando así sus áreas, muy ligadas al desarrollo profesional y personal de unas plantillas de amplias y diversas.

El último panel ha abordado uno de los retos más urgentes para la industria turística, en relación a la gestión de los riesgos digitales en un entorno de adopción acelerada de la inteligencia artificial. En ella han participado Rafael Ortiz, Head of Cyber Iberia de Arch Insurance Europe, y Alberto Gullón, Senior Cyber Underwriter de QBE.