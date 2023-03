Vidal dice que el PSOE rechazará la ley para topar alquileres y censura que "ni hacen, ni dejan hacer"

Archivo - El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal.

PALMA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha asegurado que el PSOE rechazará este martes que se empiece a tramitar una proposición de ley para modificar la ley estatal de Arrendamientos Urbanos, que pretende otorgar capacidad normativa a las CCAA para topar los precios de los alquileres en zonas tensionadas, y en este sentido ha censurado el "doble discurso" de los socialistas, que "ni hacen, ni dejan hacer", según ha dicho.

"No esperamos nada del PP, porque están a favor de los que más tienen, pero del PSOE no entendemos el doble discurso", ha reiterado Vidal en declaraciones a Europa Press, recordando que la iniciativa viene del Parlament balear, impulsada por Més per Menorca, donde recibió el voto a favor del PSIB.

"Hoy se consuma una vergüenza. La vivienda es una de las cuestiones caudales del debate político, donde una ley de vivienda estatal no llega y donde no hacen su trabajo como Gobierno", ha lamentado el senador autonómico.

En este punto, ha enfatizado que "la emergencia habitacional es un tema muy grave" y ha creído necesario dotar a las comunidades autónomas de las herramientas necesarias para dar una solución.

"No se puede hacer el discurso aquí en Baleares de que es prioritario y en Madrid, a la hora de votar, hacer todo lo contrario", ha concluido.