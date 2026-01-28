Vidal (MÉS) acusa al PP y al PSOE de "traicionar" a los payeses de Baleares con su apoyo al acuerdo UE-Mercosur

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, y el diputado ecosoberanista en el Parlament, Ferran Rosa. - MÉS PER MALLORCA

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha acusado al PP y al PSOE de "traicionar" a los payeses de Baleares al votar a favor del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur.

El acuerdo, según ha advertido el parlamentario en una rueda de prensa celebrada este miércoles, supondrá un "golpe directo" a la agricultura del archipiélago, a la supervivencia de los pequeños agricultores y al relevo generacional en el campo.

Vidal ha defendido "un comercio internacional justo y con equidad" que sea beneficioso para la gente trabajadora tanto de Baleares como de América Latina.

MÉS per Mallorca, ha expuesto, se opone al acuerdo "por motivos económicos" y al considerar que generará problemas de competencia desleal, de salud y en materia laboral.

Vidal ha criticado la "hipocresía" del PP y del PSOE por votar a favor del pacto y por llevar "más de 25 años comprometidos con Mercosur y con las políticas que revientan la agricultura".

El diputado ecosoberanista, además, ha culpado al PP, al PSOE y a Vox de estar detrás de la "considerable reducción de fondos" de la futura Política Agraria Común (PAC).

"Son los culpables directos por su apuesta firme por un gasto militar que, a nivel de la Unión Europea, debilita la inversión agraria", ha sostenido.