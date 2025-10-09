Vidal (MÉS) reivindica que la ley de movilidad estatal "iguala" a los ciudadanos de Baleares con el resto del país

Archivo - El diputado de Sumar Vicenç Vidal interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar-MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, ha reivindicado que la financiación adaptada para Baleares recogida en la ley de movilidad sostenible estatal, aprobada el miércoles, "iguala" a los ciudadanos del archipiélago con los del resto del país.

"Al fin la movilidad de Baleares dejará de depender del color político y la voluntad de quien gobierna en Madrid y tendrá una legislación clara", ha celebrado el ecosoberanista.

Vidal, adscrito al Grupo Plurinacional, ha recordado que el texto aprobado por la Cámara Baja incluye una enmienda suya --pactada con el PSOE-- en la que se hace una referencia clara a una financiación específica para la movilidad de Baleares.

Se trata, ha indicado, de una "concreción relevante que permite la elaboración de un informe que analice la equidad en la movilidad y medidas de financiación específicas adaptadas a cada territorio".

La enmienda, ha proseguido, "obliga al Estado a poner por escrito el compromiso con mecanismos de financiación de la movilidad específicos que tienen en cuenta la insularidad en Baleares" y que refuerzan cuestiones que están ya sobre la mesa como el convenio ferroviario.

"Es una victoria sin paliativos del ecosoberanismo pero sobre todo de las reivindicaciones del pueblo de las Islas durante décadas", ha defendido.