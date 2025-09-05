Vidal (MÉS) reprocha a Aaegesen que plantee un pacto contra el cambio climático mientras amplía el aeropuerto de Palma

Archivo - El diputado de Sumar MÉS Vicenç Vidal interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS, Vicenç Vidal, ha criticado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaegesen, que proponga un pacto de Estado contra el cambio climático mientras se amplían los aeropuertos de Palma y Barcelona o el puerto de Valencia.

El parlamentario se ha pronunciado de esta manera durante la comparecencia de la ministra en el Congreso, en la que le ha reclamado "coherencia" a la hora de impulsar políticas contra la emergencia climática.

El diputado ha defendido un programa contra la emergencia climática "realmente de izquierdas y ecologista", al afirmar que "no es factible" conseguir un Pacto de Estado con "fuerzas negacionistas" como Vox. En este sentido, ha insistido que esta medida "no puede ser una cortina de humo" como las que a su juicio utilizan la presidenta del Govern, Marga Prohens, o el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para "no asumir la responsabilidad de sus competencias".

El diputado ha iniciado su intervención reconociendo la tarea de los operativos contra los incendios forestales y ha tenido un recuerdo para Antonio Alfaro, el piloto que formaba parte Ibanat y murió en 2018 cuando Vidal era conseller.

De este modo, ha recriminado a la ministra el "espectáculo político lamentable" de este verano, con PP y PSOE "tirándose los trastos a la cabeza" cuando los incendios todavía estaban activos, algo que ha considerado una "falta de respecto" a los trabajadores, a la gente que ha muerto, sus familias y a las personas que han perdido tanto estos días.

El diputado de Sumar MÉS ha propuesto una serie de medidas a la ministra que están "consensuadas" con los profesionales y que se basen en las recomendaciones de la Fundación Pau Costa. Entre ellas destaca la creación de un fondo estatal de gestión forestal dotado con un millón de euros anual que aportarían el Estado y las comunidades autónomas y que permitiría la gestión forestal de un 1% del territorio del Estado, cada año.

"Si incrementan la inversión en defensa también lo pueden hacer en la seguridad de mantener el territorio libre de incendios", ha insistido Vidal a la ministra.