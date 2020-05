Vidal reclama a Montero las medidas del Gobierno ante "la posible pérdida de un 30% del PIB" en Baleares

El senador autonómico Vicenç Vidal. - MÉS PER MALLORCA

PALMA DE MALLORCA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, ha reclamado este jueves, durante la Comisión de Finanzas del Senado, a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, qué medidas piensa tomar el Estado ante "la posible pérdida de un 30% del PIB Y un 30% de paro" en Baleares como consecuencia de la pandemia.

En una comunicado, Vidal ha defendido que los pilares del estado del bienestar que Baleares necesita "deben basarse en la triada Régimen Especial de Baleares, modelo de financiación justo y fiscalidad equitativa". Además, ha recordado que "en Baleares hay un consenso amplísimo en que ya basta de promesas nunca cumplidas con respecto a la financiación".

En cuanto al REB, Vidal ha reivindicado que el Régimen Especial "no es un capricho sino una necesidad" y que "no se entiende que el Estado reconozca la lejanía y un estatus especial para Canarias, Ceuta Y Melilla y no para Baleares".

En este sentido, el senador autonómico ha recordado a Montero haciendo un símil con la situación en Baleares "que no duraría unas horas si se atreviese como ministra a fijar un arancel del 13% al consumo en la comunidad de Madrid". El ecosoberanista ha reclamado "la aprobación de la parte fiscal del REB, el fondo de insularidad y los costes del transporte de bienes".

También, ha insistido en que, según datos de 2017, Baleares es la segunda comunidad en aportar recursos al sistema y la novena en cuanto a recursos recibidos. Vidal ha aprovechado para "defender la soberanía municipal y la necesidad de que los ayuntamientos puedan administrar su dinero".