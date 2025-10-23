Vidal (Sumar Més) insta al Govern a aprovechar la "buena predisposición" de Puente con el tren de Llevant

El diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. - MÉS

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar Més en el Congreso, Vicenç Vidal, ha instado a la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, a aprovechar "la buena predisposición" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para lograr el convenio ferroviario del Tren de Llevant.

Así lo ha reclamado el diputado después de reunirse con el ministro para debatir los diferentes proyectos ferroviarios para Baleares y analizar la situación de la movilidad del archipiélago, según ha señalado MÉS en nota de prensa.

Para Vidal, el Ejecutivo de Marga Prohens "tiene que ponerse las pilas y hacer su trabajo" en este sentido. "No bastan notas de prensa, anuncios y vender humo", ha criticado, a la vez que ha defendido que "hay que llamar a las puertas que tocan con proyectos serios y fiables".

El diputado ha trasladado a Puente que el tren de Llevant es el proyecto ferroviario "más factible y reclamado históricamente" y que cuenta con un trazado definido, terrenos expropiados y gran parte de la obra civil realizada.

"Prohens reclamaba la colaboración del diputado de MÉS en Madrid haciendo incidencia política y esto hemos hecho", ha defendido, para después interpelar a la presidenta balear: "Ahora le toca al gobierno autónomico del PP no dar la espalda al tren de Llevant y aprovechar la buena predisposición de Puente".

Asimismo, ha solicitado a Prohens que aproveche "la oportunidad abierta para que 25 años después los intereses de la comarca de Llevant marquen la actuación de todo el mundo".

La reunión se ha producido un día después que Vidal interrogara a Puente sobre esta cuestión en el pleno del Congreso de los Diputados, y en el que el ministro condicionó la firma del convenio del tren de Llevant a que el Ejecutivo autonómico presente un proyecto con inversiones "realistas" y alineadas con las del Gobierno.

Sobre el encuentro, Vidal ha destacado la "coordialidad" con el ministro y ha valorado la "dinámica de complicidad" para impulsar un modelo de transporte sostenible en Baleares que pueda incluir también proyectos como el de sa Pobla-Alcúdia.