Baleares pide a Puente pasar "de las palabras a los hechos" para que el Gobierno financie sus proyectos ferroviarios

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "pase de las palabras a los hechos" y se siente con el Govern balear para acordar un convenio ferroviario dotado con la financiación necesaria para acometer los diferentes proyectos que están en marcha.

Así lo ha reclamado este miércoles después de que Puente, en el pleno del Congreso de los Diputados, haya condicionado la firma del convenio del tren de Llevant a que el Ejecutivo autonómico presente un proyecto con inversiones "realistas" y alineadas con las del Gobierno.

El ministro, en respuesta al diputado de Sumar-MÉS, Vicenç Vidal, ha asegurado que el Gobierno de España "es partidario de la suscripción de ese convenio".

Mateo, en unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, ha instado a Puente a "pasar de las palabras a los hechos" y avanzar para que el Govern y el Ejecutivo central rubriquen un convenio ferroviario dotado con "la financiación adecuada para los distintos proyectos de ampliación de la red de tren y de metro".

"Estamos convencidos de que es una cuestión de justicia. No queremos ser más, pero tampoco menos, que otras comunidades autónomas en las que el Estado financia inversiones multimillonarias en trenes de alta velocidad e incluso firma acuerdos con Canarias para futuras inversiones en el transporte ferroviario", ha apuntado.

El conseller, en esa línea, ha pedido a Puente que se reúna con la administración balear --algo que, ha lamentado, "no ha hecho en dos años"-- y celebre una reunión sectorial con las diferentes comunidades autónomas.

También que convoque un nuevo encuentro de la mesa de trabajo entre el Govern y Transportes, creada para la negociación del convenio ferroviario y que tan solo se ha reunido en una ocasión, el pasado marzo.

"Lo que queremos es acordar un convenio, no un mero protocolo de intenciones que puede quedarse en nada. Un convenio que venga dotado con la financiación adecuada", ha insistido.

Mateo ha defendido que desde el departamento que dirige han ido trasladado al Ministerio toda y cada una de las informaciones referentes a los distintos proyectos que tienen en marcha.

En concreto, ha detallado, los proyectos informativos del tren a Llucmajor y del tramo entre Sa Pobla y Alcúdia y todos aquellos que están incluidos en el plan director sectorial de Baleares, entre los que están el tren de Llevant o la ampliación del metro hasta el Hospital Universitario de Son Espases.

"Queremos que se pase de las palabras a los hechos y que no nos quedemos ni en unos caracteres en X ni unas meras declaraciones dichas en el Congreso", ha subrayado.

El Govern, ha afirmado, está "abierto a trabajar pensando en el interés y en la mejor movilidad de los ciudadanos de Baleares".