Violeta Rodríguez sustituye a Antoni Mesquida al frente de la dirección general de Función Pública

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado en la reunión celebrada en esta ocasión en Formentera el nombramiento de Violeta Rodríguez como nueva directora general de Función Pública, en sustitución de Antoni Mesquida, que ha presentado su renuncia por motivos personales.

En la rueda de prensa posterior, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido "profundamente" el trabajo de Mesquida en los dos últimos años al frente de la dirección general y especialmente por haber impulsado y alcanzado el pacto de legislatura con los sindicatos, así como por la puesta en marcha de la bolsa única y permanente de empleo público

Violeta Rodríguez ha ocupado hasta ahora la dirección gerente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). Su designación tendrá efectos a partir del 1 de octubre.

Nacida en Sa Pobla en 1967, Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears (UIB). Ha ejercido como abogada desde 1992, primero en un despacho colectivo y, entre 2001 y 2023, en un despacho propio especializado en Derecho civil.

Entre 2019 y 2023 formó parte del departamento jurídico de Mutua Balear y, en 2015, fue elegida regidora del Ayuntamiento de sa Pobla, donde ejerció como portavoz del PP hasta 2023. Desde agosto de 2023 ocupaba el cargo de directora gerente de la Escuela Balear de Administración Pública.