Vivienda en alquiler en Baleares: algunos municipios suben cerca del 20%

Archivo - Un local en alquiler.
Archivo - Un local en alquiler. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 2 marzo 2026 10:05
   PALMA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El precio del alquiler ha experimentado un aumento del 7,9% en febrero en Baleares, en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos del portal inmobiliario idealista.

   Según los mismos datos, los alquileres alcanzan así los 19,5 euros el metro cuadrado (euros/m2) tras crecer respecto a enero un 1,7%.

   En el caso de Palma, el encarecimiento interanual de las rentas es del 8,9% hasta los 18,6 euros/m2.

   Los encarecimientos superan los dos dígitos en Santanyí y Sant Josep de sa Talaia (18%), en Eivissa (14,6%) y en Sant Antoni de Portmany (11,5%).

