La vivienda en alquiler en Baleares se encarece un 4% en abril

Archivo - Un cartel de viviendas en venta. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler en Baleares se ha encarecido un 4% en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos publicados este lunes por el portal inmobiliario idealista.

En comparación con marzo, el precio del alquiler ha subido un 0,8% hasta los 19,8 euros el metro cuadrado.

En el caso de Palma, el encarecimiento interanual supera el 10%, hasta los 19,1 euros el metro cuadrado.

En toda España, el precio del alquiler de vivienda aumentó un 5,2% interanual en abril y un 0,4% en tasa trimestral.

En términos trimestrales, la subida del 0,4% ha significado un aumento del precio hasta alcanzar una media de 15 euros por metro cuadrado, mientras que en comparación con marzo los precios se mantuvieron estables, sin variaciones.