La vivienda en alquiler se encare en agosto un 8% en Baleares

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en alquiler ha experimentado en agosto en Baleares un encarecimiento del 8,3% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Son datos de Fotocasa que indican que en relación al mes anterior los alquileres en el archipiélago son un 0,5% más caros hasta alcanzar los 19,10 euros el metro cuadrado.

De este modo, el precio medio del alquiler por un piso de 80 metros cuadrados ha pasado en un año de 1.410 a 1.528 euros.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha explicado que la ligera moderación observada en agosto podría explicarse por el carácter vacacional de este mes, en el que la demanda suele enfriarse, para reactivarse con fuerza en septiembre coincidiendo con el inicio de la temporada, mientras que el dato interanual indica que el encarecimiento del precio es muy abultado fruto de un desajuste estructural.

En tres de los cuatro municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. Calvià es la que más incrementos acumula en agosto con un 16,6%, seguido de Ibiza (10,7%) y Palma (5,7%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, vemos que los municipios de mayor a menor precio son Calvià con 24,13 euro/m2 al mes, Santa Eulària des Riu con 20,29 euro/m2 al mes, Ibiza con 20,01 euro/m2 al mes y Palma con 18,82 euro/m2 al mes.