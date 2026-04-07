Vivienda en Baleares: marzo pulveriza récords de precios en venta y alquiler

Archivo - Vistas desde la Catedral de Mallorca. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda en Baleares ha alcanzado en marzo máximos históricos, tanto en venta como en alquiler.

Según datos de Fotocasa, en el tercer mes del año el precio de la vivienda en venta en el archipiélago se ha situado en 5.395 euros el metro cuadrado, mientras que el alquiler ha subido hasta los 19,50 euros el metro cuadrado.

Con este precio máximo alcanzado en marzo, Baleares es la comunidad autónoma más cara para comprar una vivienda en España.

En el mercado de la vivienda en venta en el mes de marzo el precio medio en España se ha situado en los 3.014 euro/m2, tras un intenso incremento de un 21% en tan solo un año.

Este dato no solo supone un récord absoluto, sino que deja atrás el anterior máximo histórico de 2.952 euro/m2 alcanzado en abril de 2007.

Por su parte, el precio del alquiler en España alcanza en marzo los 14,46 euro/m2, el valor más alto alcanzado en los registros del portal, que cuenta ya con 20 años de análisis continuado.