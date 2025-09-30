La vivienda se encarece en Baleares un 14,8% interanual en el tercer trimestre, según Tinsa

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda nueva y usada en Baleares en el tercer trimestre se ha situado en los 3.522 euros por metro cuadrado, lo que supone un 14,8 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, según la estadística 'IMIE Mercados Locales' de Tinsa, que indica que respecto al trimestre anterior el encarecimiento es del 3,1%.

Con esta subida, los precios de la vivienda en el archipiélago están un 29% por encima de los máximos que se alcanzaron durante los años 2007 y 2008, y hasta un 84% superiores a los mínimos.

Palma, por su parte, ha experimentado una subida de precios del 14,2% hasta los 3.351 euros m/2.

Por otra parte, la cuantía media de los créditos hipotecarios firmados en el trimestre anterior en Baleares fue de 268.064 euros, con un pago mensual de 1.519 euros. Con estos datos, el esfuerzo medio de las familias al pago de las hipotecas alcanza el 45,7%.