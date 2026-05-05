La vivienda en venta se encarece en Baleares un 8,6% en abril, según idealista

Archivo - Varias personas pasan junto a los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en venta se ha encarecido en abril en Baleares un 8,6%, hasta los 5.252 euros el metro cuadrado, en comparación con abril de 2025, según los datos publicados este martes por el portal inmobiliario idealista.

Según los mismos datos, el incremento respecto a marzo es del 1,1%. En el caso de Palma, el precio de la vivienda en venta ha subido un 9,8% y se sitúa en 5.152 euros el metro cuadrado.

En términos generales, el precio de la vivienda usada en España sube un 16,9% interanual durante el mes de abril y alcanza los 2.748 euros/m2, lo que supone un nuevo récord del precio de la vivienda usada en España.