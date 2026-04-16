Voluntariado CaixaBank impulsa una travesía solidaria por la Serra de Tramuntana para jóvenes en riesgo de exclusión - CAIXABANK

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha impulsado una travesía solidaria por la Serra de Tramuntana en la que participarán 13 jóvenes en riesgo de exclusión social junto a una decena de voluntarios y equipo técnico.

La travesía, que se celebra entre este jueves y domingo, recibe el apoyo de la Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

La actividad, organizada por el Centre Excursionista de Catalunya, Nòrdic Walking Palma, Transpirenaica Social Solidària, Sphere Pro y la Federación Balear de Montañismo, propone una travesía de cuatro días entre Pollença y Sóller.

Según han destacado, la travesía va más allá del reto deportivo, con un enfoque centrado en la inclusión social, la convivencia y el respeto por el entorno natural.

Durante varias etapas, los participantes atravesarán enclaves emblemáticos como el Santuari de Lluc, las Voltes d'en Galileu o el valle de Cúber, hasta completar la ruta en Sóller, donde tendrá lugar el acto de clausura.

A lo largo del itinerario, los jóvenes compartirán recorrido y alojamiento en refugios de montaña, participando en dinámicas de grupo que fomentan valores como la cooperación, la superación personal y la sostenibilidad.

La iniciativa reúne a participantes de Fundación Natzaret, Fundación Amaranta y GREC en un entorno seguro, han subrayado, donde el deporte y la naturaleza actúan como herramientas para impulsar su desarrollo personal y social.