Voluntariado CaixaBank impulsa una travesía solidaria por la Serra de Tramuntana para jóvenes en riesgo de exclusión

Voluntariado CaixaBank impulsa una travesía solidaria por la Serra de Tramuntana para jóvenes en riesgo de exclusión
Voluntariado CaixaBank impulsa una travesía solidaria por la Serra de Tramuntana para jóvenes en riesgo de exclusión - CAIXABANK
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 16 abril 2026 14:39
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PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Voluntariado CaixaBank ha impulsado una travesía solidaria por la Serra de Tramuntana en la que participarán 13 jóvenes en riesgo de exclusión social junto a una decena de voluntarios y equipo técnico.

La travesía, que se celebra entre este jueves y domingo, recibe el apoyo de la Fundación "la Caixa", a través de CaixaBank, según ha informado la entidad en una nota de prensa.

La actividad, organizada por el Centre Excursionista de Catalunya, Nòrdic Walking Palma, Transpirenaica Social Solidària, Sphere Pro y la Federación Balear de Montañismo, propone una travesía de cuatro días entre Pollença y Sóller.

Según han destacado, la travesía va más allá del reto deportivo, con un enfoque centrado en la inclusión social, la convivencia y el respeto por el entorno natural.

Durante varias etapas, los participantes atravesarán enclaves emblemáticos como el Santuari de Lluc, las Voltes d'en Galileu o el valle de Cúber, hasta completar la ruta en Sóller, donde tendrá lugar el acto de clausura.

A lo largo del itinerario, los jóvenes compartirán recorrido y alojamiento en refugios de montaña, participando en dinámicas de grupo que fomentan valores como la cooperación, la superación personal y la sostenibilidad.

La iniciativa reúne a participantes de Fundación Natzaret, Fundación Amaranta y GREC en un entorno seguro, han subrayado, donde el deporte y la naturaleza actúan como herramientas para impulsar su desarrollo personal y social.

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