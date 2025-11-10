Voluntarios Coca-Cola en Menorca: apoyo a la inclusión en Centro Carlos Mir de Menorca

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Voluntarios de Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) han celebrado este lunes una nueva edición de su Semana del Voluntariado participando en una jornada de acercamiento y sensibilización en el Centro Carlos Mir de Maó.

Durante la jornada, los participantes han tenido la oportunidad de conocer de cerca la labor que se desarrolla en los distintos talleres del centro, dedicados a fomentar la inclusión, la autonomía y el compromiso con una sociedad más justa y solidaria.

A lo largo de la visita, los voluntarios han recorrido el taller joven, los talleres ocupacionales y el espacio destinado a personas con trastorno mental, compartiendo experiencias y descubriendo cómo el trabajo manual y creativo contribuye al bienestar y crecimiento personal de los usuarios.

Esta iniciativa se enmarca en el programa de voluntariado corporativo 'La magia de Coca-Cola', que promueve la participación de sus empleados como agentes de cambio social y ambiental. Gracias a este programa, todos los empleados disponen de dos días laborables remunerados al año para contribuir a causas sociales y medioambientales.

El voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad 'This is Forward', que impulsa la participación de los empleados, tanto en proyectos propios de sostenibilidad como colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector.

"En Coca-Cola Europacific Partners tenemos el compromiso firme de generar impacto positivo, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fortalecer la resiliencia en las comunidades en las que estamos presentes", ha explicado Gabriel Mulet, mánager de public affairs, comunicación y Sostenibilidad de CCEP Iberia en Baleares.

"Nuestros empleados tienen la posibilidad de participar durante todo el año en actividades de voluntariado, pero la celebración de esta semana es una oportunidad para impulsar que cada vez más personas de nuestro equipo se involucren en acciones que generen impacto en aquellos lugares en los que estamos presentes", ha añadido.

Finalmente, ha indicado que para el desarrollo del programa de voluntariado corporativo, CCEP colabora con una amplia red de socios, incluyendo fundaciones, ONGs, entidades educativas y asociaciones locales, para maximizar el alcance y el impacto de su voluntariado. El año pasado, en España participaron más de 1.400 empleados, dedicando un total de 8.700 horas a más de 150 actividades