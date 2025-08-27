Voluntarios vigilan las 24 horas el nido de tortuga marina de la playa de Can Pere Antoni a la espera de la eclosión

PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) - Voluntarios han empezado a vigilar las 24 horas del día el nido de tortuga marina localizado en julio en la playa de Can Pere Antoni de Palma para detectar el nacimiento de los neonatos y actuar de acuerdo con el protocolo establecido por el Govern.
En redes sociales, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha explicado que se ha instalado una carpa informativa con material didáctico para acercar a la ciudadanía aspectos clave de la nidificación de la especie en las Islas, como el proceso de puesta, el periodo de incubación y las principales amenazas que afrontan los nidos, así como las medidas necesarias para garantizar el éxito de la eclosión.
Esta iniciativa está organizada por la conselleria que dirige Joan Simonet, a través del Consorcio de Recuperación de Fauna de Baleares (Cofib) y el Ayuntamiento de Palma.
Cuenta con la colaboración del Aula del Mar, el Ministerio por la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la Fundación Palma Aquarium, la Fundación Natura Parc y el Servicio de Agentes de Medio Ambiente de Baleares.
?? Comença el voluntariat de custòdia del niu de tortuga marina localitzat el juliol a la platja de Can Pere Antoni. Voluntaris faran vigilància durant les 24 hores del dia, amb l'objectiu de detectar el naixement dels nounats i actuar d'acord amb el protocol establert pel Govern.
A més, s'ha instal·lat una carpa informativa amb material didàctic per apropar la ciutadania aspectes clau de la nidificació de l'espècie a les Illes Balears, com el procés de posta, el període d'incubació i les principals amenaces que afronten els nius, així com les mesures necessàries per garantir l'èxit de l'eclosió.
Aquesta iniciativa és organitzada per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, per mitjà del COFIB, i l'Ajuntament de Palma, i compta amb la col·laboració de l'Aula de la Mar, el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), la Fundació Palma Aquarium, la Fundació Natura Parc i el Servei d'Agents de Medi Ambient de les Illes Balears.