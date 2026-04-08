Vox Baleares estudia emprender acciones legales contra Arran por "amenazar con pegar un tiro" a dos de sus diputados

Archivo - El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne, atiende a los medios de comunicación, en el Parlament, a 21 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox Baleares estudia la posibilidad de emprender acciones legales contra Arran Mallorca por supuestamente "amenazar con pegar un tiro" a dos de sus diputados en el Parlament "por motivos ideológicos".

Lo ha dicho el presidente de la formación, Gabriel Le Senne, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X la tarde de este miércoles.

La polémica se ha producido a raíz de una publicación de Arran --que posteriormente ha sido eliminada "por incumplir las reglas" de X-- en la que han ironizado con el hecho de que a los miembros de Vox tienen "muchas ganas" de la celebración del Acampallengua, que tendrá lugar este fin de semana en Manacor.

La publicación venía acompañada de un vídeo en el que aparecían dos diputados de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas y Sergio Rodríguez, manifestando su rechazo por el Acampallengua.

El mensaje también tenía una referencia directa a los dos parlamentarios. "Si os acercáis podremos poner en práctica el tiro al facha", ha indicado la organización.

La primera en reaccionar ha sido la propia Cañadas, quien ha respondido desde su cuenta personal de X. "Es intolerable como algunos radicales intentan señalarnos y amedrentarnos. La violencia nunca ha sido el camino ni la solución", ha señalado.

Poco después ha sido Le Senne, también presidente del Parlament, quien ha salido al paso. "Arran amenaza con pegar un tiro a dos diputados baleares por motivos ideológicos. Algo así no se puede escribir ni en broma, y menos contra representantes elegidos democráticamente. Esto sí es discurso de odio, y no puede ser permitido en ningún caso", ha defendido.

Como presidente de la Cámara autonómica, ha asegurado, "ampararía a cualquier diputado en un caso así". Como líder de Vox Baleares, ha añadido, estudiará "las acciones legales oportunas".

Le Senne también ha citado a la propia red social y a su propietario, Elon Musk, instándoles a retirar de forma inmediata la publicación, sancionar a sus autores y cerrarles la cuenta.