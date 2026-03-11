Vox denuncia el clima hostil en la derogación de la ley de memoria: "Podría haber habido un apuñalamiento"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas,. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha denunciado el, a su juicio, clima de hostilidad que vivieron los cargos de su partido durante el debate de derogación de la ley de memoria democrática.

"Podría haber habido un apuñalamiento", ha alertado Cañadas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, al tiempo que ha acusado al PSIB de orquestar 'performances'.

Precisamente, la Junta de Portavoces, que se ha prolongado durante casi una hora, ha abordado la cortesía y las formas en la Cámara autonómica. Así lo ha revelado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha propiciado la cuestión y que ha trasladado el sentimiento mayoritario de los grupos de que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, tiene que acabar con algunas actitudes.

En la misma línea, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha afirmado que Le Senne se ha demostrado incapaz de dirigir los debates.