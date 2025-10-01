Vox dice que no se consensuó el decreto de proyectos estratégicos y que el tema lingüístico "no ha tenido nada que ver"

Archivo - La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

Cañadas asegura que no retirarán la ley para incluir el castellano como lengua vehicular

PALMA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado que el Govern no consensuó el decreto ley de proyectos estratégicos, que fue derogado en el pleno de este martes con los votos en contra de Vox, y que la negativa del PP a admitir una ley para hacer efectiva la vehicularidad del castellano en la educación "no ha tenido nada que ver".

En declaraciones a los medios después de la Junta de Portavoces, la portavoz de los de Santiago Abascal en el Parlament, Manuela Cañadas, ha apuntado que su formación votó en contra del decreto porque contenía referencias a la Agenda 2030.

"Revisaremos el decreto punto por punto, si quieren aprobarlo tendrán que sentarse a hablar", ha dicho, acusando al Govern de "mentir" al señalar que el texto se había consensuado con Vox.

Preguntada por el proyecto de ley para incluir la vehicularidad del castellano en la educación, Cañadas ha cargado contra el PP por no querer admitir a trámite la iniciativa. "Se cierran en banda", ha afeado, agregando que si los 'populares' quieren aprobar iniciativas también tienen que permitir que salgan adelante las de Vox.

La portavoz ha asegurado que no retirarán el proyecto de ley "bajo ningún concepto" y ha reprochado al PP que "piense" que los diputados de Vox "son marionetas". Además, ha apuntado que si no se modifican diversas leyes, como la de normalización lingüística, la vehicularidad "es papel mojado".