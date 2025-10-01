PP critica la "excusa" de Vox para tumbar el decreto de proyectos estratégicos: "El motivo es su obsesión lingüística"

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado a Vox su voto en contra a la convalidación del decreto ley de proyectos estratégicos a la que "se había comprometido" y ha considerado que sus razones para tumbarlo son "excusas de mal pagador".

"El motivo real son sus obsesiones lingüísticas", ha dicho el portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este miércoles, en la que ha lamentado que el texto no saliera adelante.

A su criterio, la actitud de los de Santiago Abascal no fue la de "un partido fiable y riguroso", ya que Vox "se había comprometido" a apoyar el decreto el pasado mes de julio. De lo contrario, ha dicho Sagreras, no se hubiera llevado a Consell de Govern.

En relación con la proposición de ley de Vox para hacer efectiva la vehicularidad del castellano en las aulas, Segreras ha advertido a Vox que "quien retirará la ley será el PP" con su voto contrario a la admisión a trámite.