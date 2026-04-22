Vox lleva al Parlament la "prioridad nacional": "Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares"

Archivo - La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en una rueda de prensa en el Parlament- VOX - Archivo

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para reclamar al Gobierno de España que "garantice la prioridad nacional".

"El PP en Extremadura ya lo ha aceptado. Lo que se puede hacer en Extremadura se puede conseguir en Baleares y en el resto de España", ha dicho la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, en la reuda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

La iniciativa, entre otras cuestiones, exige al Gobierno que reconozca que "los españoles tienen preferencia en el acceso a los servicios públicos". "Algo tan elemental que da vergüenza tener que pedir", ha dicho.

En relación con las enmiendas del PP a la ley de proyectos estratégicos que Vox tumbó este martes en ponencia, Cañadas ha acusado a los 'populares' de "tomarles el pelo" y de pactar con el PSIB.

"No vamos a darles un sí hasta que se sienten a negociar con nosotros y tengan una palabra que no están teniendo ni cumpliendo", ha remarcado.